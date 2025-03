Dopo la trade per Jimmy Butler i Miami Heat stanno attraversando uno dei momenti peggiori della loro storia. Tra le poche note liete della stagione c’è la crescita di Tyler Herro, ormai definitivamente diventato leader della franchigia insieme a Bam Adebayo. E non era per niente scontato che accadesse

Piace ai bambini perché sembra uno di loro, solo un po’ più cresciuto. Un personaggio dei fumetti, non un supereroe violento o aggressivo. Tyler Herro piace ai grandi perché è un attaccante del parquet senza paura, una fiammata d’energia che si sta trasformando in un vincente in maglia Miami Heat. In una stagione difficile e, finora, deludente della squadra, è la luce che illumina Biscayne Boulevard. La sua crescita, la sua maturità, la certezza del futuro. Un percorso con qualche buca e qualche asperità, ma alla fine travolgente. Se vesti la maglia di Miami devi prima imparare ad essere un giocatore degli Heat e poi un giocatore NBA; per lui si è aggiunta anche la difficoltà supplementare dello scetticismo dell’ambiente.

La notte del Draft del 2019, all’annuncio del suo nome con la 13esima scelta assoluta da parte degli Heat, i tifosi si sono risentiti come poche altre volte. Anzi: una tifoseria solitamente discreta, per non dire assente, si era schierata in maniera polemica. Insulti via social, telefonate calde alle radio sportive locali. Delusi di un nome che non accendeva. Nemmeno arrivare col marchio di Kentucky gli aveva dato un’apertura di credito. Più di 300 partite dopo in maglia Heat, oggi è un idolo assoluto. Hanno persino temuto venisse inserito nella trade, poi mai materializzata, per Damian Lillard. Sorriso dopo sorriso, tiro da tre dopo tiro da tre, e soprattutto penetrazione dopo penetrazione, ribaltando il campo in velocità, ha conquistato tutti. Ha abbracciato la cultura del lavoro degli Heat (non sarebbe ancora qui dopo tutti questi anni), ma soprattutto in un periodo storico senza personalità di spicco nello spogliatoio e simboli vincenti in campo si è preso il momento della franchigia.

Non è stato facile neanche conquistarsi un posto in quintetto. Per Spoelstra era perfetto dare la fiammata partendo dalla panchina, per cambiare la partita. Lui voleva iniziare in quintetto, anche per una questione di status. Motivo di leggera frizione dietro le quinte tra giocatore e management, gestito però pubblicamente benissimo. Le lega al termine della stagione 2021-22 lo ha premiato come "Sesto uomo dell’anno" dando forse ragione ad entrambi, ma alla fine i numeri hanno parlato per lui e guidato la scelta definitiva per un cambiamento peraltro non banale. Giocare in quintetto vuol dire affrontare sempre la guardia titolare avversaria, in molti casi una superstar anziché un giocatore di secondo piano. Significa crescita, maturità. Eccolo qui, il percorso. Ogni difficoltà, ogni sfida ha estratto il meglio da Herro.