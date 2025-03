Utah-Cleveland alle 20.30 su Sky Sport NBA

Che cosa succede ai Cleveland Cavaliers? Dopo aver perso solamente 10 delle prime 66 partite disputate, la squadra col miglior record della Eastern Conference ha perso le ultime quattro in fila, cadendo contro Orlando, CLippers, Sacramento e Phoenix. Una striscia che supera anche l’unico altro momento di appannamento di una regular season altrimenti dominata, quando a fine febbraio ne persero tre in fila (due con Houston, una con Philadelphia) salvo poi vincere 20 delle successive 21 partite. Nell’ultima settimana settimana i Cavs si sono invece scoperti improvvisamente porosi in difesa: mentre su base stagionale si piazzano al nono posto con 112.8 punti concessi su 100 possessi, nelle quattro sconfitte ne hanno concessi 125.7, meglio solamente di due squadre che non stanno provando a vincere come Philadelphia e Charlotte. Non che l’attacco abbia brillato, piazzandosi a malapena a metà classifica mentre su base stagionale sono primi in NBA, e sotto questo aspetto Donovan Mitchell si è preso la colpa. "Quando il leader non fa un c… di buono, questo è quello che succede. Sì, dobbiamo marcare meglio, andare a rimbalzo, roba del genere. Ma se io non sono quello che ho bisogno di essere, allora non possiamo arrivare dove vogliamo arrivare". Per Mitchell sarà inevitabilmente una gara particolare su quello che per cinque anni è stato il suo campo: nel suo unico altro precedente da avversario contro i Jazz uscì sconfitto per 114-116, pur realizzando 46 punti contro la sua ex squadra. Cleveland sarebbe comunque contenta di rivederlo in ritmo: nelle ultime quattro sconfitte ha viaggiato a soli 18.5 punti di media con il 30% dal campo e il 16% da tre punti, di cui l’ultima partita a Phoenix chiusa col minimo stagionale a quota 7 con un aberrante 2/18 dal campo e 0/8 da tre. Sì, ci vuole decisamente qualcos’altro.