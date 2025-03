La notizia dell'acquisto da parte di William Chisholm e della sua azienda di private equity Symphony Technology Group dei Boston Celtics è ancora fresca, ma il nuovo proprietario della franchigia più vincente della storia NBA non ha perso tempo a farsi vedere a bordocampo. Approfittando della trasferta di Boston in quella California sede legale della sua azienda, Chisholm era presente alla vittoria di Tatum e compagni sul campo dei Sacramento Kings, e intervistato dalla tv locale dei Celtics non ha nascosto la sua felicità: "In tutta onestà tutto quello che è successo negli ultimi giorni è qualcosa di davvero speciale ed emozionante per me. Sono cresciuto nel New England, ma non posso neppure dire di aver sognato di diventare, un giorno, il proprietario dei Celtics. So benissimo quello che vuol dire, so benissimo cosa significa per la gente di Boston, perché sono uno di loro.