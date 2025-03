Non che in casa Lakers servisse un ulteriore campanello d’allarme, perché il rendimento della squadra nelle ultime due settimane era stato già parecchio preoccupante . La sconfitta maturata nella notte a Orlando , però, pare aver in qualche modo certificato la crisi dei ragazzi di coach JJ Redick , che hanno perso 7 delle ultime 10 partite e che nelle 7 sconfitte hanno accumulato uno scarto medio di ben 15.7 punti . La corsa in cui i Lakers sembravano essersi lanciati dopo l’arrivo a Los Angeles di Luka Doncic a inizio febbraio, e che li aveva portati fino al 2° posto in classifica a Ovest , sembra quindi aver subito una brusca frenata . Tanto che ora i gialloviola occupano la 4^ posizione , ma sono solo 3 le vittorie di vantaggio sui ‘cugini’ Clippers, al momento 7° . E con 11 partite ancora da giocare , quel posto ai playoff che pareva ormai sicuro non lo è più. La squadra, quindi, deve per forza cambiare marcia e Doncic , autore di una p rova da 32 punti ma con solo 9/23 al tiro contro i Magic , pare avere le idee chiare su quanto occorre fare e su chi dovrà prendersi le responsabilità della svolta resasi più che mai necessaria.

Luka, LeBron e la stagione dei Lakers

“Credo che ci siamo sentiti un po’ soddisfatti” ha dichiarato Doncic dopo la sconfitta di Orlando e a proposito del calo evidente registrato durante le ultime due settimane dalla squadra, “e ora come ora non ce lo possiamo permettere”. Lo sloveno, poi, non si è sottratto alle proprie responsabilità: “Penso che tocchi a me e a LeBron risollevare la squadra, io per primo devo fare meglio e devo essere più comunicativo e parlare di più con i miei compagni in campo”. I Lakers, attesi ora ad altre tre gare in trasferta contro Indiana, Chicago e Memphis, avranno ora bisogno di ritrovare il miglior Doncic e di recuperare a pieno James, anche perché la concorrenza a Ovest non sembra affatto disponibile a cedere il passo ai gialloviola e, considerando i delicati equilibri ai piani alti della Conference, l’ultimo spicchio di regular seasonpotrebbe risultare decisivo nello stabilire il piazzamento nel tabellone dei playoff.