La NBA premia Coby White, Trae Young non ci sta

Coby White ha addirittura accostato il suo nome a quello di Michael Jordan (unico giocatore nella storia dei Chicago Bulls a ricevere il premio di giocatore della settimana per due volte consecutive) ma ad Atlanta c'è chi non è d'accordo con la decisione della lega. Un tifoso degli Hawks, infatti, su X ha fatto notare stizzito: "Atlanta ha vinto tre partite su tre e Trae Young ha viaggiato a 28 e 10 di media con il 57% dal campo, il 53% da tre punti e il 91% ai liberi, chiudendo con un +48 complessivo di plus/minus". Le cifre della point guard degli Hawks sono inferiori solo per punti a quelle di White, che ha chiuso con 30.3 di media, ma non è andato oltre i 4 assist a partita, ha tirato con percentuali (buonissime ma) inferiori e ha conosciuto anche una sconfitta sulle quattro gare disputate dai suoi Bulls. Per questo in Georgia sono stati in tanti probabilmente a ritenere che snobbare le prestazioni di Young sia stato un affronto nei confronti della propria star, che a sua volta ha replicato via social tra il rassegnato e il deluso: "Non ci perdo il sonno: la prima parte del post (ovvero che quella che recitava: "Gli Hawks hanno vinto tre gare su tre") è tutto quello che mi importa". Per poi aggiungere: "Guardiamo avanti".