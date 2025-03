Fermo dallo scorso 20 febbraio per il problema di trombosi riscontrato alla spalla destra, stando ai media francesi Victor Wembanyama sarebbe andato sotto i ferri per risolvere la problematica e così accorciare le tempistiche del suo pieno recupero. E se da parte degli Spurs vige il massimo riserbo sul percorso che attende la loro stella, in Francia filtra ottimismo a proposito della sua presenza a Eurobasket il prossimo settembre

Da qualche partita Victor Wembanyama non compariva a bordocampo a sostenere i compagni, abitudine maturata e mantenuta dal momento in cui lo scorso 20 febbraio gli Spurs avevano rivelato che il problema, in apparenza lieve, alla spalla destra era in realtà una trombosi che l’avrebbe costretto a chiudere in anticipo la stagione . L’assenza della giovane stella, ora, alla luce delle notizie filtrate dalla Francia , assume un significato particolare. Secondo quanto riportato da ‘L’Équipe’, infatti, Wembanyama si sarebbe sottoposto ad una operazione chirurgica per risolvere la problematica alla spalla. Una notizia poi confermata da Frederic Fauthoux , nuovo CT della Francia , che nel presentare il girone nel quale giocherà la sua squadra a Eurobasket 2025 ha ribadito che Wembanyama “È molto motivato a far parte della squadra e si sente bene perché il suo percorso di riabilitazione sta filando liscio”.

La versione degli Spurs

Sul versante San Antonio, invece, un po’ come da tradizione nella storia della franchigia, continua a vigere il massimo riserbo circa le condizioni di salute di Wembanyama. Ai margini della partita poi persa sul campo di Cleveland nella notte, infatti, a coach Mitch Johnson è stato chiesto di commentare le notizie arrivate dalla Francia, ma il sostituto ad interim di Gregg Popovich ha preferito glissare. “Preferiamo tenere riservato il suo piano di recupero, almeno per il momento” ha risposto Johnson, per poi aggiungere: “Non vediamo l’ora di riaverlo in campo e di vederlo sorridere”. Anche se non ci sono quindi conferme ufficiali da parte degli Spurs, insomma, su entrambe le sponde dell’Atlantico sembra filtrare un certo ottimismo circa il pieno recupero di Wembanyama, che potrebbe quindi scendere in campo a Eurobasket e poi ricominciare dal training camp di San Antonio per la stagione 2025-26.