In una lunga intervista concessa a ‘ESPN’ Luka Doncic ha risposto alle parole del General Manager di Dallas Nico Harrison, che in una recente conferenza stampa aveva difeso la scelta di cedere lo sloveno giustificandola con la necessità di aumentare l’efficacia difensiva della squadra. Per la stella ora i Lakers, però, si tratta di un capitolo chiuso, anche se Luka non nega di aver preso male la notizia lo scorso febbraio e di aver scaraventato a terra e rotto il suo telefono appena saputo della trade

La conferenza stampa di Nico Harrison, la prima dopo la trade che lo scorso 1 febbraio aveva portato Luka Doncic a Los Angeles, è giusto di due giorni fa e, come era immaginabile, l’eco delle parole del General Manager di Dallas non si è ancora spento. Anzi, come era altrettanto prevedibile, è arrivata la replica del diretto interessato, che all’interno di una lunga intervista concessa a ‘ESPN’ ha risposto con decisione ma senza voler inasprire troppo la polemica. “Trovo proprio triste il modo in cui [Nico Harrison] sta parlando” ha dichiarato Doncic, aggiungendo poi “non ho mai detto nulla di male nei suoi confronti, non gli ho mai parlato da quando me ne sono andato da Dallas ma per me è ora di voltare pagina, anche se terrò sempre nel mio cuore i tifosi dei Mavs e i miei ex compagni”.