Nico non ha rimpianti e punta al titolo

“Non abbiamo rimpianti per quella trade” ha risposto senza esitazioni Harrison alla domanda diretta, per poi argomentare: “parte del mio lavoro consiste nel fare scelte che siano vantaggiose per i Mavs, non solo oggi ma anche per il futuro, e se si tratta di scelte impopolari devo comunque sopportarne il peso”. “La cosa bella di Dallas è la passione dei tifosi” ha poi aggiunto Harrison, “sono stato criticato anche subito dopo le trade per Kyrie Irving, P.J. Washington e Daniel Gafford, e poi si è visto l’anno scorso quanto questi giocatori ci hanno portato lontano”. Le Finals raggiunte lo scorso anno, però, per Harrison sono state un punto d’arrivo che per essere superato aveva bisogno di un cambiamento profondo nella struttura della squadra. “La difesa vince i titoli” ha ribadito il General Manager dei Mavs, “noi ne restiamo convinti e quella trade arrivava proprio per soddisfare questo tipo di bisogno che avevamo”. Harrison ha infine affermato di non essere preoccupato per il suo futuro, anzi, nei tre anni di contratto che gli rimangono è convinto che la squadra, recuperati gli infortunati, giocherà per il titolo: “E quando avremo vinto, cambierete tutti idea”.