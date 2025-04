LeBron James è alla sua 22^ stagione in NBA, Mike Conley alla 18^, eppure i due veterani non si erano mai incontrati ai playoff. La prima volta arriverà questa notte in gara-1 tra Lakers e Timberwolves, quando due dei giocatori con più esperienza in tutta la lega si troveranno uno di fronte all’altro per il primo capitolo di una serie che si preannuncia combattuta e spettacolare

Sono molte le classifiche in cui il nome di LeBron James troneggia al primo posto , e quella dei giocatori in attività con più annate da professionista alle spalle è ovviamente una di queste. Il super veterano si trova infatti nel pieno della sua 22^ stagione in NBA e precede gli inseguitori più vicini Chris Paul , a quota 20 , e Kyle Lowry con 19 . Subito dopo il terzetto in testa alla classifica, però, c’è Mike Conley , che sta vivendo la sua stagione numero 18 nella lega. E, per quanto può sembrare strano, il playmaker ora a Minnesota e LeBron non avevano mai incrociato i loro destini in una serie di playoff . La prima volta arriverà quindi questa notte in gara-1 della serie tra Lakers e Timberwolves .

Due veterani contro dopo quasi vent’anni

Il fatto che James e Conley non si siano mai incontrati ai playoff, in realtà, è spiegabile anche con il fatto che il primo è sbarcato nella Western Conference solo nell’estate del 2018, dopo tre lustri vissuti a Est tra Cleveland e Miami. Conley, per contro, tra Memphis, Utah e dal 2023 Minnesota ha sempre giocato a Ovest. In quasi vent’anni di militanza comune in NBA, quindi, i due, 40 anni da una parte e 37 dall’altra, non hanno mai avuto modo di ritrovarsi da avversari nella post-season. E il loro duello si presenta ora, con LeBron a cedere forse per la prima volta in carriera il ruolo di guida della squadra a Luka Doncic e Conley ad agire da equilibratore nel sistema tattico dei Timberwolves che ruota attorno al talento esplosivo di Anthony Edwards. E se lo sloveno e Ant si preannunciano come i grandi protagonisti della serie, c’è da scommettere che quando si tratterà di fare le giocate decisive su entrambi i lati del campo i due veterani saranno nuovamente pronti a dire la loro, per la prima volta uno contro l’altro ai playoff.