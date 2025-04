Il primo capitolo della serie contro i Pacers non è stato molto felice per Giannis Antetokounmpo e soci, sconfitti nettamente in gara-1, ma nella notte è arrivata almeno una buona notizia per i Bucks. Ottenuto l’ok da parte dello staff medico della squadra, Damian Lillard sarebbe pronto al rientro dopo il lungo stop per il coagulo al polpaccio e dovrebbe scendere in campo già in gara-2 o al più tardi in garaò-3