Non è passato nemmeno un anno dall’ultima volta in cui Luka Doncic e Anthony Edwards si sono incontrati ai playoff, ma ora è tutto cambiato, tutto diverso. Un anno fa, alle finali della Western Conference, lo sloveno, allora ancora a Dallas, controllava senza troppi problemi Minnesota, reduce dalla clamorosa eliminazione dei Nuggets campioni in carica al turno precedente, lasciando a Ant il palcoscenico giusto per qualche giocata a effetto. Nell’arco di una stagione, però, come detto, sembra essere cambiato tutto. Doncic e Edwards, ritrovatisi uno di fronte all’altro già al primo turno dei playoff, stanno infatti vivendo una sfida assai diversa da quella del 2024. Una sfida in cui per molti versi rappresenta uno snodo cruciale nelle rispettive carriere e che per ora vede la stella di Minnesota in netto vantaggio, con i suoi avanti 3-1 e la possibilità, un anno dopo aver mandato a casa Nikola Jokic e Denver, di eliminare i Lakers di LeBron James. Per l’ex Mavs, invece, si prospetta un possibile passo falso che di certo animerebbe discussioni e polemiche dopo il suo tanto celebrato arrivo sulla sponda gialloviola di Los Angeles. Ciò che succederà da qui al termine della serie, che potrebbe arrivare già in gara-5, potrebbe segnare un passaggio importantissimo nella storia di Luka e Ant.