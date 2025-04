Forse gli anni migliori sono stati gli ultimi, quando si è dedicato al 3x3, aiutando gli Stati Uniti a vincere la medaglia d’oro nell’Americup 2022 e ai Giochi Panamericani 2023. L’ultima apparizione di Fredette su un campo da basket è arrivata alle Olimpiadi di Parigi, dove era arrivato come numero uno al mondo nelle classifiche di specialità e se ne è andato con un grave infortunio all'adduttore (sei mesi di stop). Insomma, una carriera di alti e bassi, di critiche, di scherni, a cui Jimmer ha sempre e solo risposto col “love for the game”, l’amore incondizionato per il basket. Ed è lui stesso a dircelo nel suo comunicato: “It wasn’t always easy, but it was always worth it”, non è sempre stato facile, ma ne è sempre valsa la pena. Parole che, per tutti gli amanti del basket, non possono che emozionare...