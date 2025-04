Adebayo avverte: "Riley non sarà fermo, vedrete"

I Miami Heat sono stati cancellati dal campo nella serie contro i Cleveland Cavaliers, subendo la bellezza di 92 punti di scarto nelle ultime due gare davanti al proprio pubblico come non era mai capitato nella storia dei playoff NBA. Erik Spoelstra ha definito come “imbarazzante” quanto fatto dalla sua squadra, ma Bam Adebayo ha preannunciato che ci saranno grandi cambiamenti in estate guidati da Pat Riley

Dire che Miami è stata battuta dai Cleveland Cavaliers non rende l’idea di quanto si è visto in campo, specialmente nelle ultime due partite. Il 4-0 con cui i Cavs si sono presi il secondo turno dei playoff e cinque giorni pieni di riposo in attesa della vincente tra Milwaukee e Indiana, infatti, ha delle proporzioni storiche. Non si era mai vista una serie conclusa con 122 punti di scarto tra le due squadre, e solo qualche canestro nel finale ha impedito che il +60 toccato a un certo punto dai Cavs diventasse lo scarto più ampio di sempre in una partita di playoff, fermandosi sul +55 (comunque ai piedi del podio all-time). I 92 punti subiti nelle ultime due gare dagli Heat davanti al proprio pubblico sono il peggior dato di sempre in due partite consecutive di playoff, nonché un "bagno d’umiltà" secondo quanto detto da coach Erik Spoelstra. "Le ultime due partite sono state imbarazzanti. Cleveland ha un’ottima squadra, ma noi — irrazionali come siamo — pensavamo di avere una chance di vincere questa serie. Loro ci hanno dimostrato perché non eravamo pronti".