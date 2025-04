La lettera d'addio di Kevin Love per il padre Stan

Kevin Love ha pubblicato sul suo profilo Instagram una lunga lettera dedicata al padre Stan, ex giocatore NBA con quattro anni di carriera alle spalle. Il campione NBA nel 2016 con i Cleveland Cavaliers si è sciolto in lacrime questa notte prima della partita contro la sua ex squadra, abbandonandosi nelle braccia dell'ex compagno di squadra Tristan Thompson. Qui riportiamo la traduzione integrale del suo ultimo saluto al padre

Papà, hai combattuto a lungo. Il momento più difficile sono stati questi ultimi 6 mesi. Le più dolorose da vivere sono state queste ultime settimane. E anche alla fine, mentre continuavi a deteriorarti, ti vedevo ancora come un gigante. Il mio protettore. Il mio primo eroe.

Le parole che ti abbiamo continuamente sentito dire nel tuo ultimo periodo erano quanto sei stato fortunato ad avere avuto una famiglia così amorevole. E in cambio quanto hai amato tua moglie e i tuoi figli. Il tuo unico desiderio era quello di essere a casa circondato dalla tua famiglia fino al tuo ultimo respiro.

Quel respiro è arrivato. Ora è il momento di riposare.

Sei stato senza dubbio il mio più grande insegnante. Un ruolo spesso ricoperto da una figura paterna. Mi hai insegnato qualità ammirevoli come il rispetto e la gentilezza. Umorismo e arguzia. Ambizione ed etica del lavoro. Grinta e volontà feroce. L’introspezione che il fallimento porta. E che il tempo è il nostro bene più prezioso.

Nel corso degli anni io e mio padre abbiamo avuto le nostre differenze. Rimpiango le volte in cui mi sono sentito arrabbiato e isolato: sul mio cuore pesa sapere che abbiamo perso quel tempo e non possiamo riaverlo. Ma la nostra divisione mi ha portato a ritrovare me stesso. Stavo scappando da qualcosa, ma quel tempo lontano ha fornito la saggezza del perdono e della riconciliazione. E una sensazione incrollabile che mi lui mi avrebbe amato in ogni momento. "La migliore ultima lezione che una generazione può insegnare alla successiva: morire in pace con se stessi per come si è vissuti". Questo potrebbe essere il regalo più grande di mio padre. Insegnandomi che la guarigione avviene nella tua anima e che la guarigione è lì per essere presa, anche di fronte alla morte imminente. Papà amava la sua famiglia incondizionatamente e ha lasciato i suoi figli con una delle grandi lezioni della vita.

Mentre i ricordi scendono sul mio viso, mi sento come se io possa vedere tutto così chiaramente ora. È senza senso il fatto che verso la fine della vita, la tua o quella di qualcun altro, cose che una volta sembravano così complicate e confuse ora sembrano trasparenti.

Come tutti noi, mio padre era imperfetto. Ma nonostante i suoi difetti, e i miei, siamo una storia di successo di padre e figlio. Un legame senza fine, radicato nell'amore, che rimarrà per sempre eterno.

Papà, sono così orgoglioso di essere tuo figlio. La mia unica speranza è che tu sia orgoglioso di me. Era tutto quello che ho sempre desiderato. Grazie di tutto.

Ti voglio bene.

Tuo figlio,

Kevin