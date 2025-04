È da poco stato premiato come Clutch Player dell’Anno per la sua capacità di incidere nei momenti decisivi delle partite, ma nel finale di gara-5 contro Detroit Jalen Brunson è rimasto in panchina ad osservare i compagni che affondavano sotto i colpi di Detroit. A corto di time out e falli sa spendere, i Knicks sono riusciti a interrompere la partita e rimandare in campo la loro stella solo quando era troppo tardi, ma Tom Thibodeau ha difeso la scelta che è forse costata la possibilità di chiudere la serie

Nelle ultime tre stagioni, ovvero da quando è sbarcato a New York, non è capitato spesso di vedere Jalen Brunson in panchina durante i finali delle partite trasformatisi in un punto a punto. Anzi, l’unico motivo per il quale l’ex Mavs non si è trovato sul parquet insieme ai compagni è sempre e solo stato legato a infortuni o problemi fisici. Nulla di tutto ciò è però successo nel finale di gara-5 giocata nella notte contro Detroit, dove Brunson è rimasto in qualche modo prigioniero delle circostanze e costretto a osservare i Knicks mentre affondavano sotto i colpi dei Pistons. Uscito a 2:57 dalla fine sul punteggio di 97-95 per gli avversari per prendersi un breve momento di respiro, il playmaker di New York è riuscito a tornare in campo solo a 27 secondi dal termine, con gli ospiti in vantaggio 103-97. Con un solo time out a disposizione e senza falli da spendere, infatti, coach Tom Thibodeau ha preferito non fermare la gara.