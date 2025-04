Stagione travagliata per i Sacramento Kings, chiusa con l'eliminazione al play-in da parte di Dallas. Le cose non sono mai girate nel verso giusto, e anche le scelte radicali fatte durante l'anno non hanno invertito la rotta. Prima, a dicembre, il licenziamento del capo allenatore Mike Brown, con la squadra affidata a Doug Christie. Poi, a febbraio la trade che ha portato all'addio del giocatore simbolo degli ultimi anni, De'Aaron Fox, e alla'rrivo di Zach LaVine. Ora i Kings vogliono rilanciarsi, e per farlo - dopo aver cambiato general manager (via McNair, dentro Scott Perry) - hanno deciso di prolungare la fiducia in panchina a Christie, a Sacramento da assistente dal 2021 e prima giocatore dei Kings per cinque stagioni. Per lui - scrive Shams Charania - pronto un contratto pluriennale, e il compito di ridare entusiasmo a una franchigia che sembrava pronta a fare il salto di qualità e invece deve ripartire (quasi) da zero.