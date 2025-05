Lakers fuori, Mark Williams se la ride sui social

La mancanza di lunghi e di stazza dei Lakers si è rivelata decisiva nella serie contro Minnesota, in particolare in gara-5 in cui Rudy Gobert ha fatto il vuoto con 27 punti e 24 rimbalzi di cui 9 in attacco. Appena finita la partita che ha sancito l’eliminazione dei gialloviola, il lungo di Charlotte Mark Williams (per il quale i Lakers avevano concluso uno scambio, salvo cancellarlo dopo le visite mediche) ha condiviso un paio di post sarcastici sui social

La stagione dei Los Angeles Lakers è inevitabilmente cambiata quando Rob Pelinka ha concluso lo scambio per prendere Luka Doncic , ma tutti sapevano che non si sarebbero fermati lì. Pochi giorni dopo infatti la dirigenza dei gialloviola aveva concluso un altro scambio, andando da Charlotte per prendere il lungo Mark Williams per dare a Doncic un lungo verticale in grado di raccogliere i suoi lob e proteggerlo difensivamente. Come è ben noto, i Lakers sono però tornati sui loro passi dopo le visite mediche del prodotto di Duke, cancellando lo scambio già concordato perché preoccupati per i tanti problemi fisici avuti in carriera dal lungo - non senza polemiche da parte sia degli Hornets che del diretto interessato, che si è poi tolto qualche sassolino sulla scarpa sui social.

WIlliams se la ride sui social dopo l'eliminazione dei Lakers

Pochi minuti dopo la fine di gara-5 che ha sancito l'eliminazione dei Lakers dai playoff per mano di Minnesota, Williams ha condiviso su X un emoji che sorride, mentre nelle storie Instagram ha utilizzato un celebre meme per esprimere il suo stato d'animo dopo il "funerale" gialloviola. Un riferimento evidente alla mancanza di lunghi e di stazza che ha deciso la serie in favore di Minnesota, in particolare in gara-5 in cui Rudy Gobert ha fatto il vuoto con 27 punti e 24 rimbalzi di cui 9 in attacco, spazzando via una frontline composta da tre ali come LeBron James, Rui Hachimura e Dorian Finney-Smith. Un difetto che anche James ha sottolineato sarcasticamente dopo gara-5, e a cui sicuramente Pelinka metterà mano in un'estate che si preannuncia cruciale per i gialloviola.