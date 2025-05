Il primo, in casa Pacers, a dissociarsi dal comportamento tenuto da John Haliburton dopo gara-5 con Milwaukee era stato proprio il figlio, che aveva definito le provocazioni del padre nei confronti di Giannis Antetokounmpo come fuori luogo. Poi erano arrivate le scuse di John, che attraverso i social aveva ammesso di aver sbagliato e promesso che gesti del genere non si sarebbero ripetuti. Al front office diIndiana, però, le scuse e le rassicurazioni paiono non essere bastate. In vista delle prossime partite, a cominciare da gara-1 della serie con Cleveland in programma domenica, Haliburton Sr. non sarà presente alle partite della squadra. Una decisione presa dalla dirigenza dei Pacers e arrivata al termine di un colloquio con il padre dell’ex Sacramento, che avrebbe accettato senza opporsi la temporanea esclusione dalle gare sia interne che in trasferta.