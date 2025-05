Il primo capo allenatore finlandese della storia NBA continuerà a guidare i Memphis Grizzlies. Dopo essere subentrato a Taylor Jenkins (di cue era vice da inizio stagione) a fine marzo, Tuomas Iisalo è stato confermato alla guida della squadra anche per la prossima stagione. "Ho piena fiducia in Tuomas come capo allenatore dei Memphis Grizzlies", ha dichiarato il general manager Zach Kleiman in un comunicato. "Le squadre di Tuomas, a tutti i livelli, si sono dimostrate disciplinate, tenaci e unite su entrambi i lati del campo, superando costantemente le aspettative. Non vediamo l'ora che faccia lo stesso a Memphis". IIsalo ha portato Memphis ai playoff battendo Dallas al secondo turno del play-in, e al primo turno è arrivata la prevedibile eliminazione da parte di OKC: un secco 4-0, complice anche l'infortunio di Morant. Proprio la stella della squadra aveva speso parole positive per il finlandese. "Sento che è un buon allenatore - aveva detto - quando andiamo in sala video e discutiamo del gioco vediamo le stesse cose". Ora Iisalo avrà tutto il training camp - e non solo pochi giorni - per dare alla squadra la sua impronta in vista della stagione 2025-2026.