Denver-LA Clippers gara-7 all'1.30 su Sky Sport

Le due parole più belle nel mondo dello sport: gara 7. Il primo turno dei playoff NBA ce ne regalerà ben due in questo weekend, entrambe da seguire sui canali di Sky Sport. In attesa dell’atto decisivo tra Houston e Golden State, previsto nella notte tra domenica e lunedì, questa notte si comincia da Denver, dove i Nuggets proveranno a chiudere i conti nella serie contro gli L.A. Clippers dopo non esserci riusciti in gara-6 in California. Una sfida nella quale James Harden e Kawhi Leonard, dopo una opaca gara-5, sono tornati ai loro livelli combinando per 55 punti in due, in particolare con Harden autore di 28 punti in una serata in cui è rimasto in panchina solamente per un minuto. Il 35enne non vinceva una "elimination game" dai tempi della bolla di Orlando quando giocava per gli Houston Rockets, un’epoca che rappresenta l’incrocio più recente tra le due squadre — e il precedente più pericoloso. In quell’occasione infatti i giovani Nuggets di Nikola Jokic, Jamal Murray e Michael Porter Jr. suggellarono la rimonta da 1-3 ai danni dei Clippers di Kawhi Leonard e Ivica Zubac, gli unici cinque giocatori ancora a roster tra le due squadre rispetto a cinque anni fa. Un precedente comunque ben presente nelle teste di tutti, così come i Nuggets devono esorcizzare i demoni della passata stagione, quando sprecarono un vantaggio di 20 lunghezze all’intervallo in casa facendosi eliminare dai Minnesota Timberwolves in gara-7.