Hanno vinto 64 partite in stagione regolare, hanno conquistato la testa di serie n°1 a Est, hanno demolito la resistenza dei Miami Heat al primo turno quasi senza neppure accorgersene (4-0) ma ora - dopo una sola partita della serie di semifinale di conference contro Indiana - tutte le certezze dei Cleveland Cavs sembrano vacillare. Il motivo? Certo, il ko subìto all'esordio nella serie, quel 112-121 che ha subito ribaltato il vantaggio del fattore campo, affidandolo alla squadra di coach Carlisle. Ma soprattutto, più ancora della sconfitta, sono le notizie dall'infermeria che preoccupano coach Atkinson, appena votato nella notte allenatore dell'anno nella NBA. Il problema all'alluce del piede sinistro ha tenuto Darius Garland in panchina per la prima sfida della serie (dopo avergli fatto saltare anche le ultime due di regular season): non è escluso il suo ritorno per gara-2 (anche se il dito del piede fa male e tende a gonfiarsi se sollecitato) ma ora i Cavs devono fare i conti con la possibile assenza di altri due giocatori fondamentali nelle rotazioni, come Evan Mobley (un titolare, votato come miglior difensore NBA) e il sesto uomo di caoch Atkinson, De'Andre Hunter. Il primo si è girato la caviglia in una ricaduta durante il quarto quarto di gara-1, mentre il secondo accusa un problema al pollice dopo una caduta riportata sempre nell'ultimo periodo della prima sfida contro i Pacers.