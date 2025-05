L’impressione, nel vederlo abbandonare il campo zoppicante dopo pochi minuti del 2° quarto di gara-1 in casa di Minnesota, era che il dolore provato alla coscia sinistra da Steph Curry non fosse affatto lieve. La stella degli Warriors, d’altronde, non riusciva più a rientrare in partita e nello spogliatoio degli ospiti la preoccupazione era sembrata da subito piuttosto accentuata. La vittoria ottenuta anche senza Curry sul parquet ha per qualche ora alleggerito il clima tra i ragazzi di Steve Kerr, ma dopo le analisi di rito a cui si è sottoposto il giocatore nelle ore successive hanno purtroppo confermato l’impressione di cui sopra. Per Curry si tratta di uno stiramento di 1° grado alla coscia sinistra, un problema non da poco che lo terrà fermo per almeno una settimana. È quindi molto probabile che Golden State debba affrontare il resto della serie contro i Timberwolves senza poter contare sul suo leader, il cui rientro potrebbe avvenire al massimo per l’eventuale gara-6 in programma mercoledì prossimo. Intanto, però, Jimmy Butler e compagni saranno chiamati a difendere l’1-0 conquistato con il successo in trasferta di ieri notte già in gara-2, in programma nella notte tra giovedì e venerdì, e dovranno provare a trovare un modo per vincere senza Steph.