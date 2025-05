Kristaps Porzingis è partito in quintetto in gara-1 contro i Knicks, ma il ha trovato grandi difficoltà sul parquet. Zero punti in 13 minuti con 0/4 al tiro, e nel secondo tempo non è tornato a in campo. Il coach dei Celtics Joe Mazzulla ha spiegato che il lettone è da tempo alle prese con un virus che lo ha debilitato, e che gli ha fatto saltare otto partite tra febbario e marzo. "Da quando è tornato - ha detto Mazzulla - credo che abbia lottato e lavorato duro, facendo del suo meglio. Ma credo che quella partita (gara-1 vs New York) sia stata semplicemente troppo per lui in questo momento. Ha fatto un ottimo lavoro per rendersi disponibile, ora vedremo come gestrire la situazione". Porzingis comunque si sta allenando ed è dato come 'probabile' per gara-2. A meno di sorprese quindi ci sarà, ma bisognerà vedere in quali condizioni e che contributo sarà in grado di dare. La partita è in diretta nella notte tra mercoledì e giovedì alla 1.00 su Sky Sport NBA, e in replica da giovedì mattina, con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina