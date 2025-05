Westbrook: "Da molto tempo non parlo con LeBron"

"Hai dato consigli a LeBron su come vestirsi al Met Gala?". L'apparentemente innocua domanda di un giornalista è stata l'occasione per scoprire che i rapporti tra Russell Westbrook e la superstar dei Lakers non si sono più riallacciati dopo l'addio di Russell ai gialloviola a febbraio 2023. "Non parlo con LeBron da... non so neanche quanto tempo", la risposta dell'attuale giocatore dei Nuggets, reduce dalla vittoria in gara-1 di semifinale a Ovest contro OKC. I due hanno giocato insieme una stagione e mezza a L.A., ma le cose non hanno funzionato al meglio, con i Lakers che non hanno nemmeno raggiunto il play-in nel 2022. L'anno dopo Westbrook, finito ai margini del gruppo e additato come una delle cause principali delle difficoltà della squadra, è stato scambiato a febbraio. LeBron pubblicamente lo ha sempre difeso, o comunque non ne ha parlato in modo negativo, ma tanti segnali avevano suggerito una certa freddezza da parte del Re. E sembra che nonostante il tempo passato il ghiaccio tra i due non si sia ancora sciolto.