La leggenda dei Boston Celtics Paul Pierce, oggi volto televisivo su FS1, aveva sommesso che se i biancoverdi avessero perso gara-2 in casa contro i New York Knicks si sarebbe presentato al lavoro camminando per più di 30 chilometri in accappatoio. Dopo la rocambolesca sconfitta dei suoi Celtics, Pierce ha mantenuto fede alla scommessa e ha camminato per otto ore, testimoniato tutto sui suoi social

Nella lingua inglese c’è un’espressione molto nota anche in NBA: ”Talk the talk and walk the walk”. Significa che quando uno dice qualcosa, poi deve dare seguito con i fatti a quello che sostiene, senza limitarsi a parlare. Paul Pierce, oltre a essere una leggenda della pallacanestro, era anche uno straordinario trash talker, e perciò si è spesso ritrovato a "talk the talk", ma mai si sarebbe potuto immaginare che un giorno avrebbe dovuto anche prendere alla lettera il significato di "walk the walk". Tutto è successo pochi giorni fa prima di gara-2 tra i suoi amati Boston Celtics e i New York Knicks: in diretta su FS1, tv per la quale oggi la leggenda dei biancoverdi lavora come opinionista, aveva dichiarato che "se i Celtics perdono gara-2 in casa, prometto che domani vengo a lavoro a piedi. Sono 15 miglia [circa 24 chilometri, ndr], li faccio tutti in accappatoio e a piedi scalzi. Potete scommetterci la casa, è impossibile che perdiamo. Ci sono più possibilità di vedere un dinosauro fuori da questo studio che perdere questa partita".

Come ben sappiamo, poi i Celtics hanno perso in maniera rocambolesca anche gara-2, sprecando un’altra volta un vantaggio di 20 lunghezze contro i Knicks. A quel punto, Pierce ha dovuto mantenere fede alla sua scommessa in quella che è stata ribattezzata come “Walk of shame” e si è ben presto reso conto che in realtà le miglia erano 20, pari quindi a 32 chilometri da percorrere a piedi per una durata prevista da Google Maps di oltre otto ore, come ha condiviso poi sui suoi social.

Le foto che sono state scattate hanno smentito che abbia fatto tutto a piedi scalzi (almeno quello) e non abbiamo la certezza assoluta che abbia percorso tutti i chilometri previsti, ma sui suoi social ha testimoniato la sua camminata dalle 5 di mattina per il resto del giorno sotto il sole di Los Angeles, apparendo effettivamente in difficoltà col fiatone, ringraziando tutti quelli che gli hanno dato dell’acqua e quelli che lo hanno sostenuto, tra cui anche il suo grande amico Kevin Garnett.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Speak | FS1 (@speakonfs1)

Con grande senso dell’umorismo, Pierce si è poi presentato in studio seduto su una sedie a rotelle, citando la sua celeberrima (e chiacchieratissima) uscita dal campo di gara-1 delle Finals del 2008 dopo un apparente infortunio, salvo tornare successivamente e decidere il match. "Non farò mai più una scommessa del genere nella mia vita, ho fatto una cosa fuori di testa" ha detto successivamente. "Non posso credere che i Celtics mi abbiano fatto questo". Approfondimento Pierce: "La sedia del 2008? Sono andato in bagno"

E per chi non ci credeva ha poi condiviso sui social il conteggio dei suoi passi sull’iPhone pari a 33.465 — anche se parecchi utenti hanno contestato che siano davvero pari alle 20 miglia previste, considerando anche i due metri di altezza. Sicuramente però si è trattata di una trovata che ha fatto sorridere molti e che ha fatto il giro del web.