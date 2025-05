Boston ritrova il tiro e travolge New York: è 2-1

Dopo le 75 triple sbagliate su 100 nelle prime due partite, i Boston Celtics ritrovano il tiro da tre punti e travolgono New York a domicilio in gara-3 per 115-93, accorciando sul 2-1 nella serie. I campioni in carica segnano 20 delle 40 triple tentate guidati dai 23 punti di Payton Pritchard e dai 22 di Jayson Tatum. Ai Knicks non servono i 27 di Jalen Brunson in una serata da 5/25 da tre di squadra

La chiamano "regression to the mean" e prima o poi il ritorno dei Celtics alle loro percentuali al tiro doveva arrivare. Dopo aver sbagliato 75 delle 100 triple prese nelle prime due partite contro i New York Knicks, i campioni in carica dei Boston Celtics hanno dato una dimostrazione di forza notevole, rimanendo davanti nel punteggio dal primo all’ultimo minuto di gara-3 e toccando anche il +31 nel corso del match fino al punteggio finale di 115-93. Di fatto la partita, pur essendo stata presentata come la più importante per i Knicks nel nuovo secolo, non è mai neanche cominciata per una discrepanza enorme al tiro da tre punti. I Celtics hanno segnato 6 delle prime 7 triple tentate e hanno chiuso col 20/40 di squadra, dall’altra parte invece i Knicks sono incappati in una pessima serata al tiro, segnando solo 5 delle 25 conclusioni dall’arco tentate senza mai entrare davvero in partita. Il miglior realizzatore per i Celtics è Payton Pritchard con 23 punti, uno in più rispetto a un Jayson Tatum da 5/9 dall’arco, mentre chiudono in doppia cifra anche Jaylen Brown (19 ma con 7/18 al tiro), Derrick White (17) e Al Horford (15). Coach Tom Thibodeau tiene invece comunque in campo i suoi a lungo sperando nell’arrivo di una scintilla in grado di propiziare l’ennesima rimonta dei suoi, ma quella scintilla non arriva mai complici le brutte percentuali di Jalen Brunson (27 punti ma con 9/21 al tiro) e Karl-Anthony Towns (21+15, ma con 5/18).