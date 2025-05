Gara-3 per Boston è andata decisamente meglio rispetto ai primi due episodi della serie con i Knicks, perché i Celtics questa volta non hanno gettato al vento il vantaggio di oltre 20 punti accumulato nel corso della partita e passando largamente al Madison Square Garden si sono riportati sotto 1-2. I campioni NBA in carica, quindi, sembrano essersi rimessi in carreggiata, ma sul futuro anche a breve continua a incombere l’enigma che riguarda Kristaps Porzingis. Dopo un inizio promettente al primo turno con Orlando, infatti, il lettone è via via tornato a soffrire i sintomi di un virus comparso a marzo e che hanno fatto crollare le sue prestazioni. Ai playoff l’ex Knicks e Mavs sta viaggiando a 9.1 punti in 22.9 minuti di media a partita contro i 28.8 e 19.5 della regular season e sta tirando dal campo con il 33.3% invece del 48.3%tenuti fin lì. Numeri che testimoniano di uno stato di difficoltà evidente, sulle cui cause ha provato a fare luce l’insider di ‘ESPN’ Shams Charania.