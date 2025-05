Randle protagonista a sorpresa

Al suo arrivo a Minneapolis lo scorso ottobre, non è che Randle fosse stato accolto con grande entusiasmo. L’impressione generale era che per i T’Wolves la contropartita nello scambio che aveva portato Karl-Anthony Towns a New York fosse rappresentata più che altro dal contratto in scadenza nel 2026 dell’ex anche di Lakers e Pelicans. E durante la regular season, in effetti, Randle aveva giocato su livelli discreti, chiudendo con 18.7 punti, 7.1 rimbalzi e 4.7 assist di media a partita, senza però particolari acuti. Acuti che sono arrivati eccome con l’inizio dei playoff, dove nelle due esperienze precedenti in maglia Knicks Randle aveva invece deluso parecchio. Eccellente già al primo turno contro i Lakers, Randle ha alzato ancora il livello delle sue prestazioni nella sfida a Golden State. Nelle due vittorie di gara-2 e gara-3 che sembrano aver ribaltato l’inerzia della serie, l’ala dei T’Wolves ha viaggiato a 24 punti, 8.5 punti e 11.5 assist di media, con un plus/minus eccellente di +15.5. E con un Randle così, playmaker aggiunto per la squadra, Minnesota sogna in grande.