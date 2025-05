Dopo la bella vittoria in gara-1 a Minneapolis, Golden State ha perso le successive due partite della serie e si trova sotto 2-1 con i T'Wolves. A pesare molto l'infortunio muscolare nella prima partita di Curry, che non rientrerà prima dell'eventuale gara-6. Uno degli altri leader dello spogliatoio, Jimmy Butler, però non vuole sentir parlare di alibi o di eventuali scusanti, e alla domanda sulla sua preoccupazione rispetto all'infortunio di Steph ha risposto deciso: "Se non vinciamo di sicuro non ci dovremo preoccupare del fatto che tornerà o meno... Dobbiamo metterci i 'pantaloni da grandi', andare in campo, competre al massimo livello e vincere gara-4". Anche perché in casa di sconfitta - sotto 3-1 e con Curry ai box - la situazione per Golden state diventerebbe davvero complicatissima.