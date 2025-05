Michael Jordan sbarca in tv: farà parte di NBC

L'emittente televisiva NBC ha annunciato che Michael Jordan entrerà a far parte della sua copertura della lega a partire dalla prossima stagione. MJ sarà "collaboratore speciale" per i programmi di NBA on NBC e su Peacock, facendo così il suo debutto come commentatore della lega dopo anni da proprietario degli Hornets, ceduti nel giugno del 2023

Gli appassionati degli anni ’90 sicuramente ricorderanno che le partite più leggendarie della carriera di Michael Jordan sono state trasmesse su NBC, precedute dallo storico inno “Roundball Rock”. Se il ritorno della canzone che ha fatto innamorare centinaia di milioni di tifosi in giro per il mondo era pressoché scontato (ma sempre graditissimo), quello di Michael Jordan in NBA era tutt’altro che prevedibile. Con un annuncio a sorpresa all’interno della Radio City Music Hall, Jordan e la storica emittente hanno annunciato che il sei volte campione NBA apparirà come "collaboratore speciale" all’interno dei programmi di copertura della lega nella prossima stagione, facendo così il suo debutto in televisione. "Mi dispiace non essere lì con voi oggi, ma sono felice di annunciare il mio arrivo come collaboratore speciale. Non vedo l’ora di vedervi tutti quando NBA on NBC tornerà il prossimo autunno" ha detto MJ in un videomessaggio.