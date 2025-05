Grande delusione per la stella di Cleveland dopo l'eliminazione a sorpresa al secondo turno di playoff per mano dei Pacers. Mitchell ha raccontato di non aver chiuso occhio dopo la decisiva gara-5: "Abbiamo messo tantissimo in questa stagione, è dura che sia finita così"

Dopo aver dominato la Estern Conference in regular season, i Cavs erano arrivati ai playoff con l'obiettivo di provare a vincere il titolo. Le cose sono però andate molto diversamente: dopo il secco 4-0 con cui Cleveland ha eliminato Miami nel primo turno, Donovan Mitchell e compagni si sono visti travolti da Indiana nel secondo turno, venendo eliminati 4-1. Certo hanno pesato alcuni infortuni, ma la sensazione di aver perso una grande occasione brucia, come ha raccontato 'Spida' il giorno dopo gara-5. "È dura- ha spiegato ai giornalisti - abbiamo messo tanto in questa stagione, abbiamo raggiunto diversi traguardi e ci sentivamo come se fossimo a un passo dal successo. E poi finire così... è dura". Mitchell ha anche raccontato di non aver dormito la notte della sconfitta e di essersi rivisto due volte l'intera partita (in cui ha segnato 35 punti nonostante un problema alla caviglia). "Quando è finita non ci volevo credere... ancora non ci voglio credere".