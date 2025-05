Il "Flu Game" di Murray: 25 punti con l'influenza

In dubbio fino a poche ore dalla palla a due per un’influenza che lo sta accompagnando da un paio di giorni, Jamal Murray è sceso regolarmente in campo per gara-6 contro OKC risultando decisivo con 25 punti, 8 rimbalzi e 7 assist per un plus-minus eccezionale di +28 in 42 minuti sul parquet. "Possibilità che saltassi questa partita? Assolutamente no" ha detto dopo il match

I Denver Nuggets erano davanti alla possibilità di essere eliminati da questi playoff con una sconfitta in gara-6, un'eventualità resa ancora più concreta dalle condizioni di Jamal Murray. Dopo la gara-5 persa a OKC, il canadese nell'immediato pre-partita è apparso in lista infortunati come "questionable" per via di una malattia non meglio precisata. Al momento della palla a due però è sembrato stare più che bene: 14 dei primi 18 punti di Denver sono stati segnati o assistiti dal canadese, che alla fine ha chiuso con 25 punti, 8 rimbalzi e 7 assist per un plus-minus eccezionale di +28 in 42:20 minuti sul parquet, segnando 9 dei 19 tiri tentati con 2/6 dall'arco e 5/6 ai liberi, pur commettendo 5 palle perse. Dopo la partita è stato lui stesso a rassicurare sulle sue condizioni: alla domanda se ci fosse stata anche solo la remota possibilità che saltasse questa partita ha risposto "Assolutamente no. Sapevo che avrei giocato in un modo o nell'altro. Stamattina ho fatto un paio di test che per fortuna sono stati negativi, una volta avuti quel via libera non c'erano dubbi nella mia testa". Murray e tutti i Nuggets si preparano alla terza gara-7 consecutiva (da vivere in diretta su Sky Sport NBA domenica alle 21.30), dopo quella persa un anno fa contro i Minnesota Timberwolves e quella vinta due settimane fa con gli LA Clippers.