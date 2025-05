New York-Boston gara-6 alle 2 su Sky Sport NBA

I tifosi dei New York Knicks aspettano una notte come questa da 26 anni: con una vittoria in gara-6 questa notte contro i Boston Celtics, la squadra della Grande Mela potrà tornare in finale di conference per la prima volta dal 1999. Si preannuncia un ambiente infuocato al Madison Square Garden, ma i campioni in carica dei Celtics — pur privi di Jayson Tatum — non vogliono abdicare. La sfida in diretta alle 2.00 su Sky Sport NBA e in replica sabato col commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

Una partita come quella di questa notte a New York non si era ancora vista nel nuovo secolo. Risale infatti al 1999 l’ultima occasione in cui i Knicks sono riusciti a raggiungere le finali di conference, e proprio a quella cavalcata memorabile culminata in finale contro San Antonio risale anche l’ultima vittoria in un "closeout game" al Madison Square Garden. L’occasione è di quelle irripetibili: dopo aver perso la prima chance in gara-5, i Knicks potranno giocarsi l’accesso alle finali di conference davanti a un palazzetto che si preannuncia infuocato, provando a detronizzare definitivamente i Boston Celtics. I campioni in carica però non hanno alcuna intenzione di farsi battere: pur non potendo contare su Jayson Tatum, che in gara-4 ha subito la rottura del tendine d’Achille (curiosamente a 3:08 dalla fine del quarto periodo come il suo idolo Kobe Bryant), in gara-5 i biancoverdi hanno dimostrato di potersela giocare e di poter vincere anche senza il loro miglior giocatore, trascinati da un grande Derrick White e un solidissimo Jaylen Brown.