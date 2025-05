Che Nikola Jokic sia la stella, il leader e il punto di riferimento dei Nuggets è ovviamente fuori discussione, così come è fuori discussione che i momenti migliori vissuti dalla squadra, in primis la cavalcata verso il titolo di due anni fa, siano arrivati quando accanto al serbo c’è stato un Jamal Murray in piena forma. È altrettanto indubbio, però, che il barometro di Denver nelle ultime stagioni sia stato Aaron Gordon. E questi playoff non hanno fatto che confermare l’importanza dell’ex Orlando, perché nelle cinque occasioni in cui Gordon ha segnato più di 20 punti i ragazzi di coach David Adelman hanno sempre vinto. Non solo, prima in gara-4 della serie poi vinta contro i Clippers e quindi nella prima partita della sfida con Oklahoma City, l’ala dei Nuggets ha segnato i canestri decisivi. Ecco perché la prospettiva di non vederlo in campo per gara-7 contro i Thunder preoccupa e non poco Denver.