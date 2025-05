Nel percorso ai playoff dei Nuggets , fin qui positivo per quanto avventuroso, ci sono stati tanti passaggi significativi. Nikola Jokic ha offerto alcune prestazioni all’altezza della sua immensa classe, Jamal Murray ha dimostrato di aver recuperato la forma migliore dopo due stagioni molto complicate, il veterano Russell Westbrook si è preso il palcoscenico in alcuni momenti e lo stesso hanno fatto Christian Braun e Michael Porter Jr.. Non c’è dubbio, però, che come peraltro già successo in passato il vero protagonista per Denver sia stato Aaron Gordon , elemento chiave soprattutto in difesa e decisivo nei finali di gara come mai prima in passato. Ecco perché, a poche ore dalla gara-7 della serie con i Thunder , la notizia del suo probabilissimo forfait pesa tantissimo sulle speranze dei ragazzi di coach David Adelman .

Gordon proprio non ce la fa

Uscito visibilmente dolorante nel finale della bella vittoria di gara-6, a Gordon è stat0 riscontrato uno stiramento di secondo grado alla coscia sinistra durante gli esami di rito eseguiti dopo la partita. Il giocatore ha provato a recuperare sottoponendosi alle terapie del caso, ma il tipo di infortunio subito richiede diverse settimane di stop per poter guarire. Al momento, quindi, come riportato da ‘ESPN’, la sua presenza per stasera in gara-7 è in fortissimo dubbio. A Gordon servirebbe non tanto e non solo stringere i denti, quanto un vero e proprio miracolo. Al momento il suo nome compare come ‘questionable’, ovvero in dubbio, nelle informazioni fornite dai Nuggets, ma la speranza di vederlo in campo sembra ridotta al lumicino.