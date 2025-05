Nel corso del podcast What An Experience, la point guard dei Chicago Bulls Lonzo Ball si è lanciato in una previsione azzardatissima su uno scambio di mercato che avrebbe del clamoroso, prevedendo un passaggio di suo fratello LaMelo agli L.A. Clippers con Dylan Harper, futura seconda scelta assoluta al Draft, in direzione Charlotte. Una sparata o una previsione con fondamento?

Contrariamente a quello che si può pensare, difficilmente i giocatori NBA — specialmente quelli sotto contratto a lungo — sanno davvero cosa pensano e come si stanno muovendo le dirigenze delle loro squadre. Quando però ci sono in ballo rapporti familiari , la situazione è un po' diversa: nell’ultima puntata del podcast What An Experience, la point guard dei Chicago Bulls Lonzo Ball si è lanciato in una previsione azzardatissima su uno scambio di mercato che avrebbe del clamoroso, prevedendo un passaggio di suo fratello LaMelo agli L.A. Clippers . E non solo: "Tenendo un profilo basso, credo che Dylan Harper finirà agli Hornets e Melo andrà ai Clips " ha detto, provocando una risata dei suoi compagni di podcast tra cui il fratello LiAngelo.

Perché lo scenario descritto da Lonzo non sta in piedi

Lonzo non ha dato ulteriori spiegazioni della sua "sparata", anche se non è semplice immaginarsi il modo in cui possa diventare realtà. Innanzitutto Charlotte dovrebbe volersi liberare di Ball, eventualità che al momento è stata sempre smentita, ma comunque diventa difficile immaginarsi anche un pacchetto di giocatori e scelte da parte dei Clippers che possano convincere gli Hornets a cedere il loro miglior giocatore. In più Dylan Harper, prodotto dell’università di Rudgers, è dato da tutti come il favorito assoluto a essere scelto con la numero 2 al Draft, attualmente in mano ai San Antonio Spurs che, se proprio dovessero decidere di cedere la scelta, sicuramente lo farebbero per giocatori di calibro più alto come Giannis Antetokounmpo, ma soprattutto non avrebbero alcun incentivo — a meno che non siano interessati alla scelta numero 4 di Charlotte per ricevere ulteriori asset — a intavolare uno scambio a tre con Hornets e Clippers. Insomma, quello di Lonzo è uno scenario davvero azzardato, per quanto sarebbe sicuramente affascinante vedere LaMelo nella sua Los Angeles e il giovane Harper con le chiavi di una squadra NBA in mano fin dal primo giorno.