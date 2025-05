OKC travolge Denver e vola in finale di Conference

È stata forse la serie più bella e combattuta di questi playoff, e in gara-7 Oklahoma City e Denver non hanno deluso le attese. In campo con un Aaron Gordon evidentemente infortunato, però, i Nuggets reggono solo per la prima metà di gara, ma subiscono due parziali molto pesanti già nel 2° quarto che indirizzano la partita. Nel secondo tempo, poi, i Thunder, guidati dalla coppia formata da Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams, allargano il loro vantaggio e volano alle finali della Western Conference

La notizia che accompagna i minuti precedenti a gara-7 tra Thunder e Nuggets riguarda Aaron Gordon, uscito in anticipo in gara-6 e vittima di uno stiramento di secondo grado alla coscia sinistra ma comunque regolarmente nel quintetto degli ospiti alla palla a due. La mobilità dell’ala di Denver è palesemente limitata, ma il 1° quarto sorride comunque ai suoi. La difesa dei Nuggets, che come già visto in diverse occasioni durante la serie, ricorre spesso alla zona, concede a Oklahoma City il 38.5% dal campo e soprattutto un 1/8 da tre che chiude il primo parziale con Gordon e compagni avanti 26-21. L’inizio del 2° quarto, però, vede la netta reazione dei Thunder, che con un fulminante parziale di 8-0 costringono coach David Adelmanal time out dopo poco più di un minuto e mezzo di gioco. I padroni di casa, però, continuano a fare tantissima fatica al tiro dalla lunga distanza, dove chiudono il primo tempo con un rivedibile 5/20 complessivo. È la difesa a fare la differenza per i Thunder, che forzano ben 12 palle perse, e un nuovo parziale di 18-5 nei tre minuti manda le squadre negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul punteggio di 60-46 in favore di Oklahoma City.