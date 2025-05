"Going Gold". Con questo slogan gli Indiana Pacers hanno annunciato ai propri tifosi che per il resto dei playoff - finale di conference contro i Knicks ed eventuale finale - indosseranno sempre la loro classica divisa oro. Decisione non scontata, dopo che negli ultimi anni le squadre hanno 'sperimentato' molto in termini di divise. E' rimasta celebre per esempio quella nera utilizzata dai Cleveland Cavs sotto 3-1 in finale contro Golden State nel 2016 (che aveva fatto storcere il naso ad alcuni tifosi, per poi diventare 'la maglia della rimonta'). Secondo quando scrive L'Indianapolis Star's, questa scelta segue un'indicazione della lega alle squadre di 'tornare alle divise classiche' per gli ultimi due turni di playoff.