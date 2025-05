Gli uomini copertina sono Shai Gilgeous-Alexander e Anthony Edwards, stelle in rampa di lancio e ormai stabilmente tra i grandi protagonisti della NBA, ma la sfida tra Thunder e Timberwolves va oltre i due giocatori simbolo. In palio c’è un accesso alle Finals che sarebbe storico per entrambe le squadra, si parte con gara-1 questa notte in diretta alle 2.30 su Sky Sport NBA con il commento in diretta di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

In palio c’è l’accesso alle Finals, dove chi uscirà vincente dalla serie affronterà una tra New York e Indiana, ma c’è soprattutto un pezzo di storia della franchigia. I Thunder, da quando hanno preso il posto dei Seattle Supersonics nel 2008, alle Finals ci sono arrivati una sola volta, perdendo con Miami nel 2012. I Timberwolves, che in NBA sono presenti dal 1989, invece in finale non ci sono mai arrivati. Eppure, dopo due stagioni assai diverse vissute da Oklahoma City e Minnesota, l’atto finale della stagione è ora a sole quattro vittorie di distanza. Shai Gilgeous-Alexander e compagni hanno dominato in lungo e in largo la regular season e ai playoff si sono prima liberati senza problemi di Memphis e poi hanno dovuto arrivare a gara-7 per battere Denver. Anthony Edwards e i suoi, invece, dopo diversi alti e bassi in stagione regolare, ai playoff hanno steso nomi eccellenti come Lakers e Warriors senza lasciare scampo agli avversari. E proprio le due stelle di Thunder e Timberwolves sono attese a un confronto che si preannuncia spettacolare.