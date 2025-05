Dal 1997 a oggi, le squadre sotto di 7 lunghezze a 50 secondi dalla fine di una partita di playoff hanno un record di 1.702 sconfitte a fronte di sole quattro vittorie. Di quelle quattro, ben tre appartengono agli Indiana Pacers di questa stagione, che in gara-5 contro Milwaukee, in gara-2 contro Cleveland e questa notte in gara-1 contro New York hanno realizzato delle rimonte davvero impronosticabili

Sopra di 14 lunghezze a 3:26 dalla fine, i New York Knicks avevano il 99.7% di possibilità di vincere gara-1 e sembravano indiscutibilmente in controllo del match. Se c’è una cosa che questi playoff ci hanno insegnato, però, è che contro questi Indiana Pacers non è davvero mai finita : in poco più di tre minuti i Pacers hanno realizzato 23 punti, record in NBA dal 1997 (cioè da quando abbiamo statistiche play-by-play), e grazie a uno straordinario Aaron Nesmith da 8/9 da tre si sono riportati a contatto. A suggellare la rimonta dei Pacers dopo gli errori ai liberi dei Knicks è stato poi un canestro sulla sirena di Tyrese Haliburton , che ha avuto solo la sfortuna di pestare la linea da tre su una conclusione che avrebbe potuto dare la vittoria ai suoi già allo scadere dei regolamentari. Dopo un overtime con 8 avvicendamenti nella guida del punteggio, però, i Pacers sono riusciti comunque ad avere la meglio nel supplementare per 13-10 , suggellando così la terza rimonta folle della loro post-season e la quarta da -17 in questi playoff (già record all-time).

Tutti i record della rimonta pazza di Indiana

Nell’immediato post-partita infatti sono fioccati i record che danno la proporzione di quello che hanno fatto i Pacers. Nella storia dei playoff infatti non era mai accaduto che una squadra sotto di 14 lunghezze a 2:50 dalla fine riuscisse poi a vincere la partita. I precedenti? La bellezza di 970 vittorie per la squadra in vantaggio. Ancora più assurdo è poi il fatto che, nella storia dei playoff, il record di una squadra sotto di 7 lunghezze a 50 secondi dalla fine è di 4 vittorie a fronte di 1.702 sconfitte. Di quelle quattro vittorie, ben tre appartengono ai Pacers di questa stagione, che oltre a quella di questa notte ci erano già riusciti in gara-5 contro Milwaukee e in gara-2 nella serie contro Cleveland. E il merito è soprattutto di Tyrese Haliburton, che in questi playoff ha realizzato quattro canestri per il sorpasso, per pareggiare o per vincere la partita negli ultimi 30 secondi di un quarto periodo o supplementare: nella storia della NBA solo Ray Allen nel 2009 ne può vantare altrettanti, ma i playoff dei Pacers promettono di essere ancora molto lunghi.