Da una parte i Thunder hanno probabilmente trascorso i due giorni che separano gara-1 da gara-2 rivedendo le immagini del primo tempo della sfida d’esordio della serie, in cui Shai Gilgeous-Alexander e compagni hanno faticato parecchio, soprattutto in attacco. Dall’altra, invece, c’è da scommettere che Chris Finch abbia fatto rivedere ai suoi ragazzi il crollo subito da Minnesota dopo l’intervallo lungo, quando la difesa avversaria è sembrata prendere il sopravvento. Gara-1 è stata infatti decisa dal cambio di marcia che i padroni di casa hanno dato nella seconda parte, confermando una superiorità già manifestata durante tutta la stagione e ampiamente sottolineata nei pronostici della vigilia. I Timberwolves , però, hanno talento e risorse per poter invertire la rotta della serie e paiono avere tutta l’intenzione di farlo già in gara-2 .

Una partita già decisiva?

Difficile definire gara-2 come già decisiva per i destini della serie, ma non c’è dubbio che per Oklahoma Cityaffrontare il trasferimento a Minneapolis per gara-3 e gara-4 avanti 2-0 rappresenterebbe un risultato notevole. Per contro, ovviamente, Minnesota proverà a fare di tutto per provare a pareggiare la sfida in attesa dei due incontri casalinghi. Per riuscirci i Timberwolves avranno di certo bisogno di un Anthony Edwardsmigliore rispetto a quello visto in gara-1, dove ha chiuso con 18 punti, 5/13 al tiro e 4 palle perse. A faticare al tiro in gara-1 è stato anche il fresco MVP Gilgeous-Alexander, autore di una prova da 31 punti ma con 10/27 dal campo. A fare la differenza nella prima sfida è stata come detto la formidabile difesa dei Thunder, che hanno concesso un modestissimo 34.9% dal campo a Minnesota, e la maggior profondità del roster a disposizione di coach Mark Daigneault. Gara-2, però, potrebbe presentare un copione completamente diverso: l’appuntamento con la diretta della partita dalle 2.30 su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua.