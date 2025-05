A inizio aprile Adelman era stato nominato coach ad interim al posto dell'esonerato Michael Malone. Ora è arrivata la notizia della sua conferma in panchina come capo allenatore dei Nuggets per la prossima stagione

La stagione di Denver si è conclusa con la bruciante delusione dell'eliminazione in gara-7 per mano dei Thunder, ma il bilancio della breve esperienza di David Adelman come capo allenatore è stato comunque positivo. Il figlio del leggendario Rick (storico allenatore NBA, dal 2021 nella Hall of Fame) era stato promosso da assistente a coach ad interim a inizio aprile, dopo il licenziamento di Michael Malone. Adelman ha vinto le ultime tre partite di stagione regolare, ha portato i Nuggets a superare il primo turno in sette partite contro i Clippers, e si è arreso solo contro OKC, dominatrice della regular season. Il front office ha apprezzato il suo lavoro, così come i giocatori: più di uno, a partire da Aaron Gordon subito dopo l'uscita dai playoff, lo ha elogiato pubblicamente augurandosi una riconferma. Riconferma che ora è arrivata, come scrive Shams Charania di ESPN, con la nomina ufficiale a capo allenatore per la prossima stagione. I Nuggets devono ancora decidere invece a chi affidare l'incarico di general manager.