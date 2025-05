I Lakers ci hanno provato per Onyeka Okongwu

Dopo aver preso Luka Doncic, i Los Angeles Lakers hanno passato gli ultimi giorni prima della deadline alla ricerca di un lungo da poter accoppiare al fenomeno sloveno per aumentarne l’efficacia e proteggerne le mancanze difensive. Quel profilo era stato individuato in Mark Williams, il quale però non ha superato le visite mediche con i gialloviola tornando così agli Charlotte Hornets. Ma Williams non è stato l’unico lungo trattato dal GM Rob Pelinka in quei giorni: secondo quanto riportato da Dave McMenamin di ESPN al podcast “Straight Fire” con Jason McIntyre, i Lakers hanno fatto una chiamata agli Atlanta Hawks per Onyeka Okongwu. "Prima dello scambio per Williams, c’era una lista di nomi presentata a Doncic sui possibili obiettivi. Non posso dirli tutti, ma so per certo che i Lakers hanno chiamato gli Hawks per Okongwu, che aveva quel profilo di atletismo e verticalità". Okongwu, che è nativo di Los Angeles e ha frequentato la Chino Hills High School insieme ai fratelli Ball, è al primo anno di un quadriennale da 62 milioni di dollari complessivo, un affare considerando che ha dimostrato di poter reggere sotto canestro anche in un quintetto titolare. Gli Hawks, che perderanno Clint Capela in estate, lo considerano ad oggi il loro lungo di riferimento nella squadra, motivo per cui non hanno ascoltato la proposta gialloviola.