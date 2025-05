Tutti hanno un piano finché non prendono un cazzotto in faccia. La citazione è della leggenda della boxe Mike Tyson, ma si adatta perfettamente alla serata vissuta dai Thunder in gara-3 sul campo di Minnesota. Per Oklahoma City, che aveva vinto in maniera piuttosto netta le prime due gare della serie giocate in casa, il piano era: chiudere il più alla svelta possibile la sfida e tornare alle NBA Finals dopo un’attesa durata 13 anni. Gara-3, però, è stata proprio un cazzotto in faccia, perché i Timberwolves hanno fatto molto più che vincere e riaprire le finali della Western Conference. La partita è durata di fatto una manciata di minuti, perché fin dai primi possessi Minnesota è sembrata avere più voglia, più energia e più lucidità. I soli 14 punti segnati dai Thunder nel 1° quarto hanno portato al -31 con cui gli ospiti sono tornati negli spogliatoi per l’intervallo lungo. E al rientro in campo le speranze di OKC di replicare quanto fatto in gara-3 della serie di primo turno, quando i ragazzi di coach Mark Daigneault avevano rimontato da -29 e poi vinto a Memphis, sono durate giusto un attimo.