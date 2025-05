Il papà di Haliburton potrà tornare alle partite

Dopo otto partite di allontanamento dalle partite degli Indiana Pacers, John Haliburton, padre di Tyrese, potrà tornare a seguire le gare del figlio dal palazzetto. Non potrà però seguirle da bordocampo, venendo "limitato" a una delle suite della Gainbridge Fieldhouse, e non potrà andare in trasferta, secondo quanto riportato da ESPN

I proclami in diretta televisiva di Charles Barkley hanno raggiunto il loro obiettivo. Dopo otto partite di allontanamento, il padre di Tyrese Haliburton, John, potrà tornare a seguire le gare del proprio figlio alla Gainbridge Fieldhouse, anche se sarà "limitato" alle suite dell’arena e non più nei posti a bordo campo. Secondo quanto riportato da ESPN, però, non potrà seguire la squadra in trasferta, continuando a pagare il comportamento irriguardoso tenuto nei confronti di Giannid Antetokounmpo lo scorso 29 aprile dopo la conclusione di gara-5 della serie contro i Milwaukee Bucks. Haliburton, che ha sempre collaborato con la squadra accettandone ogni decisione, si era già scusato pubblicamente con le squadre e con Giannis, il quale dal canto suo aveva minimizzato l’accaduto dicendo che ogni questione era stata risolta. John Haliburton sarà quindi presente stanotte per gara-4 tra i Pacers e i New York Knicks, in una gara cruciale per la finale di conference a Est tutta da seguire in diretta a partire dalle 2.00 sui canali di Sky Sport col commento di Francesco Bonfardeci e Tommaso Marino.