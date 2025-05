Il futuro di Giannis Antetokounmpo è il principale argomento di discussione di mercato in questa fase dell’anno, ma chi si aspetta che i Milwaukee Bucks lascino andare il proprio miglior giocatore senza combattere deve riconsiderare le proprie idee. Secondo quanto scritto dal giornalista Marc Stein, infatti, i Bucks vogliono convincere il greco a rimanere ancora in città per il prossimo futuro con la promessa di ricostruire il roster attorno a lui dopo un "anno sabbatico" necessario dopo la rottura del tendine d’Achille di Damian Lillard. "Semplicemente rimanere a Est aumenterebbe quasi certamente le possibilità di Antetokounmpo di vincere il secondo titolo che desidera così ardentemente, data l'incertezza legata agli infortuni che affrontano candidate come Boston e Philadelphia e quanto sia chiaramente più difficile uscire dall’Ovest per arrivare alle Finals" ha scritto Stein. "Un aspetto significativo del piano dei Bucks, quindi, è quello di ‘vendere’ ad Antetokounmpo la prospettiva di un cosiddetto anno sabbatico che consenta loro di ricostruire la squadra, permettendogli così di rimanere in città dopo 12 stagioni a Milwaukee. La Eastern Conference decisamente indulgente rafforza l'idea che non siano necessari più anni per tornare a competere per il titolo". Pur non avendo asset di rilievo per potersi muovere sul mercato né particolare spazio salariale per convincere i free agent a firmare, i Bucks sono convinti che la sola presenza di Antetokounmpo possa permettere loro di non scendere sotto un certo livello ad Est, e che ottenendo da lui la pazienza necessaria per ricostruire il roster possa catapultarli di nuovo nel rango delle contenders.