Ant: "Ho tirato poco per dire che ho faticato"

Nelle ultime due partite Anthony Edwards era riuscito a entrare nel suo ritmo ideale, realizzando 32 punti in gara-2 e successivamente 30 in gara-3 trovando il giusto equilibrio tra la propria produzione e il coinvolgimento dei compagni. In gara-4 però, nella partita più importante della stagione dei T’Wolves, non è mai entrato veramente nel match , chiudendo alla fine con 16 punti e solamente 5/13 dal campo , pareggiando il minor numero di tiri tentati nei suoi playoff. Considerando che i T’Wolves hanno finito per perdere di due lunghezze, viene da chiedersi se un po’ di aggressività in più da parte della stella non avrebbe potuto cambiare le sorti della partita e quindi della serie. Edwards, però, non la pensa così: " Non credo di aver faticato o che Julius Randle abbia faticato " ha detto dopo il match. "Hanno semplicemente avuto un buon piano partita nel farmi scaricare il pallone. Erano molto concentrati su di me, e io ho cercato di fare la giocata giusta per tutta la sera ".

In questi playoff solo in gara-5 contro i Lakers ha segnato meno dei 16 punti di stanotte, chiudendo però con 11 rimbalzi e 8 assist per i compagni, mentre in gara-4 contro OKC ne ha totalizzati rispettivamente 4 e 6 con 5 delle 22 palle perse di squadra. "Non ho tirato abbastanza per dire che ho faticato, anche se voi potete valutarla così. Ma no, non ho faticato per nulla, ho solo fatto la giocata giusta. Non voglio prendere brutti tiri che possano fare andare fuori ritmo l’intera squadra: ho solo provato a giocare come si dovrebbe giocare". Quando gli è stato chiesto se sentisse una pressione particolare per via dell’importanza della partita, Edwards ha risposto con un secco no: "Non metto pressioni su me stesso, voglio solo provare a vincere. Quella è l’unico peso che mi metto addosso. Ci siamo dati una chance stasera, ma non abbiamo cominciato con lo stesso tipo di aggressività che abbiamo avuto in gara-4".