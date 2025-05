Il ritorno alla Gainbridge Fieldhouse di John Haliburton, padre di Tyrese, è stato raccontato in lungo e in largo. Il fatto che il figlio abbia realizzato una tripla doppia storica davanti a lui sicuramente non ha guastato alla narrazione, ma dopo il match la stella di Indiana ha puntato i riflettori su un altro VIP a bordo campo che lo ha ispirato: l’Hall of Famer del wrestling Triple H

Tyrese Haliburton è notoriamente un grande appassionato di wrestling, tanto da diventarne protagonista sul ring lo scorso anno (peraltro contro Jalen Brunson al Madison Square Garden) e prendere in prestito dalla WWE anche qualche comportamento sopra le righe. Per questo, mentre il mondo intero si premurava di raccontare il ritorno al palazzetto del padre John dopo 8 gare di allontanamento per via del diverbio con Giannis Antetokounmpo, lui stesso ci ha tenuto a rimettere in ordine le priorità. "Certo, avere qui papà ha reso tutto più speciale" ha detto dopo aver realizzato una tripla doppia da 32 punti, 12 rimbalzi, 15 assist e zero palle perse mai vista nella storia della NBA. “Ma ho sentito in giro gli slogan ‘Liberate Pops’, come se fosse finito in prigione. Dichiamocelo: era in una bellissima casa a guardarsi partite di pallacanestro, perciò era più che a posto" ha continuato sorridendo. "Sono contento che fosse presente, ma qui c’era anche Triple H… Non voglio dire che la sua presenza sia stata più speciale rispetto a quella di mio padre, ma non ci andiamo tanto lontani" ha concluso parlando di uno dei suoi idoli.