Kevin Durant ha ancora un anno di contratto da 54.7 milioni di dollari con i Suns, ma il suo futuro sembra sempre più lontano da Phoenix. Già prima della trade deadline di febbraio, con la stagione già in parte compromessa, c'erano state diverse voci su possibili trade, poi non concretizzate. Ora il futuro del 36enne (ne farà 37 a settembre) torna d'attualità in vista del mercato estivo. Tra le possibili destinazioni, suggerisce Shams Charania di ESPN ci sono i San Sntonio Spurs, con cui - scrive sempre il celebre insider NBA - c'erano già stati contatti prima della trade deadline. Un nuovo tentativo di trovare l'accordo per una trade potrebbe essere fatto in estate, per affiancare a Wembanyama un veterano di altissimo livello. Agli Spurs è stato accostato anche il nome di Giannis Antetokounmpo, ma per arrivare a KD la franchigia texana dovrebbe sacrificare meno in termini di giocatori e scelte future.