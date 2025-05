Knicks, ora o mai più: gara-5 alle 2 su Sky Sport

In questi playoff i New York Knicks erano riusciti a superare i primi due turni senza mai dover affrontare una "elimination game", chiudendo i conti sia contro i Detroit Pistons che contro i Boston Celtics in gara-6. Se vorranno fare in modo che ci sia una gara-6 nella serie contro gli Indiana Pacers, però, possono solo vincere stanotte alle 2 in diretta sui canali di Sky Sport con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Jalen Brunson e compagni infatti sono sotto 3-1 nella serie contro Tyrese Haliburton e soci , che hanno il primo match point sulla racchetta per tornare alle NBA Finals dal 2000. Dopo aver perso le prime due partite davanti al proprio pubblico, i Knicks vorrebbero evitare di perdere la terza su tre al Madison Square Garden nella serie , ma dovranno trovare un modo per arginare l’attacco di Indiana guidato da un Haliburton scintillante — cosa che finora non è riuscita nella serie .

I dubbi dei Knicks: il quintetto base e le condizioni di Towns

Dopo aver provato a mischiare le carte in gara-3 inserendo Mitchell Robinson in quintetto, ma avendo risultati disastrosi con lui in campo in gara-4 (-20 di plus-minus), coach Tom Thibodeau potrebbe tornare ad abbassare il suo quintetto, reinserendo Josh Hart oppure affidandosi a Deuce McBride anche per marcare Haliburton, autore di una tripla doppia da 32 punti, 12 rimbalzi e 15 assisti senza palle perse mai vista prima nella storia della NBA. Ancor più pesante però è stato il conto di 65-23 nei punti in contropiede nella serie in favore dei Pacers, che hanno messo in grande difficoltà la difesa in transizione dei Knicks. Sulla partita vige poi il dubbio legato a Karl-Anthony Towns, uscito dolorante da gara-4 per un colpo al ginocchio che lo fa figurare come "questionable" nella lista infortunati. Il domenicano ha chiuso la scorsa partita in campo e con ogni probabilità stringerà i denti per esserci, ma bisognerà testare le sue condizioni una volta sul parquet, visto che i Knicks hanno vinto in gara-3 solo quando lui è esploso per 20 punti nel quarto periodo.